Castrol Carama Web Sitesi ile Güvenilir Özel Servis Bulma Problemini Ortadan Kaldırıyor

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Castrol Carama ile sokak sokak gezerek size uygun ve güvenli özel servis bulma derdi sona eriyor. Castrol Carama ile bundan sonra https://www.castrolcarama.com  üzerinden online olarak size en yakın ve aracınıza en uygun, güvenilir özel servisi bulabileceksiniz.

11 şehirde 300’e yakın güvenilir özel servisi listeleyen Castrol Carama, Türkiye’nin ilk online araç bakım platformu olmasının yanı sıra site üzerinden yapacağınız rezervasyonlar sayesinde sizlere avantajlar sağlıyor.

Siteyi kullanmak ve rezervasyon yaptırmak için kayıt olmanız gerekiyor, bu sayede Castrol Carama’nın  birçok kullanışlı özelliğinden faydalanabilirsiniz. Konumunuzu, araç modelinizi ve tercih ettiğiniz hizmeti belirledikten sonra listelenen servislerden birini seçip rezervasyon oluşturmak için sizden istenen bilgileri girmeniz yeterli oluyor.Aldığınız hizmetin ardından görüş ve yorumlarınızı bizimle paylaştıktan sonra size özel avantajların keyfini çıkartabilirsiniz.

Castrol Carama, site üzerinden yapılan rezervasyonların servis tarafından onaylanmasının ardından BP istasyonlarında 1 yıl süre ile geçerli olacak olan %2,5 akaryakıt puan kazanım kartı kazandırıyor ve  aldığınız servis hizmeti  3 ay / 5.000 km garantisi altında oluyor. Ayrıca Castrol Carama, servis zamanlarınızı kolayca takip edebilmeniz adına bir akıllı asistan ile sizlere aracınızın servis zamanlarını hatırlatıyor. Hemen üye olmak için tıklayın.

Castrol Carama’yı keşfetmek ya da kendinize en yakın ve güvenilir özel servisi bulmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

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