11.000 penguen, 4.000 Noel Baba’ya karşı!

Etrafta paytak paytak dolaşan penguenler, Noel babalara karşı!

Oyun alanlarının giderek kalabalıklaştığı ve firmaların bunu adeta bir teknoloji demosu episode’u gibi değerlendirdiği malumunuz. Nihayet, Epic Battle Simulator arenalarında savaşan şeker kamışlı 11.000 penguen ve silahlandırılmış 4.000 noel babanın karşılaştığı büyük mücadele de bu tarz bir gösteriye sahne oldu.

Noel babalar ve onların cephanelerini engelleyen penguenler arasında hem komik hemde ilginç gözüküyor, ayrıca bunun nasıl bir sistem gerektirdiğini de tahmin ediyor olmalısınız.

8 dakikalık komik videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…