20 takipçimize HotS kahraman paketi!

Blizzard’ın muhteşem MOBA’sı Heroes of the Storm giderek popülerliğini artırmakta ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen IEM sırasında da yeni kahramanımız Probius’un tanıtımı yapıldı bildiğiniz gibi.

Şimdi de Blizzard ve Aral Game’in katkılarıyla Heroes of the Storm oyuncularını çok sevindirecek bir yarışmamız var arkadaşlar. 🙂

Yarışmanın sonunda 20 arkadaşımız bizden aşağıdaki kahramanlar artı skinlerin tamamını içeren bir paket kazanacak.

– Azmodan + Azmodunk Skin

– Falsted + Stormlord Skin

– Leoric + Space Lord Leoric Skin + Mount

– Tracer + Spectre Skin

– Ragnaros + Skin

Bunun için yapmanız gerekenler

1. Facebook mesajımızı kendi duvarınızda herkese açık olarak paylaşın.

2. Aşağıdaki soruların cevaplarını level@level.com.tr adresine gönderin.

-Sorular-

1- Heroes of the Storm’da bulunan multiclass kahraman hangisidir?

2- Aynı anda iki oyuncunun oynadığı kahraman hangisidir?

3- Overwatch’tan Heroes of the Storm’a transfer olan son kahraman hangisidir?

4- Haftalık olarak kuralların değiştiği modun ismi nedir?

5- Zerg kafeslerinin kontrolü için oynadığımız harita hangisidir?

Sorulardan en az üçünü doğru yanıtlayan ilk 20 arkadaşımız bizden yukarıdaki Heroes of the Storm kahraman paketini kazanacak.

Yarışma 14 Mart 20:00’de sona erecek ve kazananlar 15 Mart tarihinde açıklanacaktır.

Şimdiden iyi şanslar. 🙂

