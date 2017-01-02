25.000 LEGO’dan Klingon savaş gemisi!

LEGO ile yapılan müstesna eserleri zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz, bu seferki ise direkt olarak başımızın dönmesine yol açacak kadar güzel.

Bizim neslin (80’liler) aklında kalan dizilerden biridir Star Trek. Öyle bir dizidir ki, hem çok iyi bilinir (Çünkü vaktiyle televizyonda bölük pörçük de olsa mutlaka izlenmiştir.) hem de tüm sezonları oturulup bitirilemeyecek kadar geniş, eski ve kalabalık bir yapımdır.

Yine de bu diziden herkesin hatırlayabileceği şeyler bulmak mümkün, bunlardan biri de Klingon’un Bird of Prey adlı savaş gemileri.

Kevin J. Walter adlı bir Alman genci, 2008 yılında üç boyutlu bir tasarım çalışması yapmış ve 250.000 LEGO bloğundan oluşan bir Bird of Prey yapmayı kafasına koymuş. Tam sekiz senelik bir uğraşın sonunda da 25.000 adet LEGO parçasından oluşan (Neyse ki düşündüğünün 1/10’u kadar parça yeterli olmuş!) ve 71x42x86 cm boyutlarındaki bu muhteşem eseri tamamlamayı başarmış.

Bunu yaparken de LEGO tutkunlarının değiş-tokuş portalı Bricklink üzerinden bazı “custom” parçalar edinmiş ve Bilbo Baggins’in evinin ön kapısı gibi özel parçalardan da faydalanmaktan geri kalmamış!

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