Bir oyuncu Resident Evil 7’yi sadece bıçak ile 2 saatte bitirdi!

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Geçtiğimiz haftalarda çıkışını gerçekleştiren Resident Evil 7’den bir speedrun geldi. Bir oyuncu sadece bıçak ile oyunu 2 saatte bitirmeyi başardı.

Nasty_Nate_86 isimli Twitch yayıncısı gerçekleştirdiği canlı yayında, tek bir mermi bile ateşlemeden Resident Evil 7’yi 2 saat içerisinde bitirdi. Oyuncu yaptığı açıklamada, bazı durumlarda oyunu 2 saatin altında da tamamlamanın mümkün olduğunu ve kendi rekorunun da kırılacağını belirtti.

Gerçekleşen canlı yayını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

www.twitch.tv üzerinde Nasty_Nate_86 adlı kanaldan canlı video izleyin

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Bir oyuncu Resident Evil 7’yi sadece bıçak ile 2 saatte bitirdi! https://t.co/vmzgxDDu76 https://t.co/juZYeI2Vvt
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