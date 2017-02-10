Bir oyuncu Resident Evil 7’yi sadece bıçak ile 2 saatte bitirdi!

Geçtiğimiz haftalarda çıkışını gerçekleştiren Resident Evil 7’den bir speedrun geldi. Bir oyuncu sadece bıçak ile oyunu 2 saatte bitirmeyi başardı.
Nasty_Nate_86 isimli Twitch yayıncısı gerçekleştirdiği canlı yayında, tek bir mermi bile ateşlemeden Resident Evil 7’yi 2 saat içerisinde bitirdi. Oyuncu yaptığı açıklamada, bazı durumlarda oyunu 2 saatin altında da tamamlamanın mümkün olduğunu ve kendi rekorunun da kırılacağını belirtti.
Gerçekleşen canlı yayını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.
www.twitch.tv üzerinde Nasty_Nate_86 adlı kanaldan canlı video izleyin