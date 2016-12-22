71 şehrin ardından ArminA’nın son durağı Çanakkale!

Ülkemizde oyun ve e-Spor kültürü günden güne gelişirken bunun sosyal ortamlardaki en büyük temsilcisi olan internet kafeler de gelişime ayak uydurmaya başladı.

Şimdilerde bu değişimin adı Game Center oldu. Yani internet kafenin bir üst modeli diyebiliriz.

Bu vizyonun en önemli temsilcisi olmak için yola koyulan Oğuz Kılıçarslan nam-ı diğer ArminA, bir süredir üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçirmiş bulunuyor. İsterseniz proje ve yeni mekanla ilgili detayları ondan dinleyelim…

ArminA Game Center Projesi:

“Riot Games’te çalıştığım dönemde “ArminA Turnuvalarda” projesi kapsamında 65 şehir gezdim. Bu sayı, Türkiye Kupası falan derken 71’e dayandı. Ziyaret ettiğim şehirlerde kendime notlar çıkarmış, tanıştığım on binlerce oyuncunun ihtiyaçlarını gözlemlemiştim. Sağ olsunlar onlar da beni ve projeyi sevdi, destekledi. Şimdi onlarla beraber, hak ettikleri oyun ve e-Spor tutkusunu en iyi şekilde yaşamayı hedeflediğimiz bir oyun merkezi açıyoruz. Profesyonel oyuncu donanımları, ekipmanları ve koltukları, Retro oyun severler için arcade makineleri, e-Spor tutkusunu turnuvalarını izleyebilecekleri özel bir bölüm ve ileride hayata geçireceğimiz masaüstü oyunlar bölümü gibi bir çok aktivite sunacağız. Amacımı Masa 3’ü 1 saat açtırmak değil, e-Spor ve oyun tutkusunu birlikte yaşayabileceğimiz özel bir yer yaratmak olacak. İlki Çanakkale’de oldu. Devam gelecek…”

Mekan, 2018 yılı Ocak ayında faaliyete geçecek. Ünlü bir yayıncı ve pek çok hediyenın bulunduğu özel bir açılış planının yapıldığı aldığımız haberler arasında. ArminA ile tanışmak, mekanı ziyaret etmek isteyenler için adres ve takip etmek isteyenler için sosyal medya hesapları aşağıda. O halde şu kısa tanıtım videosu ile kapanışı yapalım…

Adres: Barbaros Mahallesi 100. Yıl Sokak 36/1 Çanakkale (Arkeoloji Müzesi karşısı)

Facebook: https://www.facebook.com/arminagamecenter/

Twitter: https://twitter.com/ArminAGCenter

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…