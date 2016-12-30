Astroneer: Hep hayalini kurduğumuz No Man’s Sky!

Son yılların en fazla gürültü kopartan duyurularının birinin ardından uzun bekleme süresi sona erdiğimizde gördük ki, No Man’s Sky, beğenin veya beğenmeyin, bizim beklediğimiz oyun değildi.

Biz No Man’s Sky‘ı halen hayatta kalma öğeleri de taşıyan güzel bir macera oyunu olarak görüyoruz ve bu tarz oyunlardan hoşlananlara da önermeye devam ediyoruz. 4X öğeleri içeren bir keşif oyunu bekleyen oyuncuların paralarını geri talep etmek konusunda gayet haklı oldukları konusunda da şüphe yok.

Diğer taraftan Astroneer uzun süredir en fazla beklediğimiz erken erişim oyunu olabilir. Aşağıdaki videoda kısa bir tanıtımını göreceğiniz oyun ilk bakışta No Man’s Sky’ı hiç andırmıyor olsa da rastlantısal olarak oluşturulan gezegenler, karakter gelişimi, hayatta kalma öğeleri gibi pek çok ortak bileşene sahip. Tıpkı No Man’s Sky gibi kendisine özgü, 500 metreden tanınabilecek bir grafik tarzına sahip olan yapım oynanış anlamında ise ciddi farklar içeriyor.

Öncelikle Space Engineers benzeri bir oynanışa sahip olan oyun bu açıdan No Man’s Sky’dan keskin çizgiler ile ayrılıyor. Aynı zamanda ağırlığı da üs kurma ve arazi deformasyonu konularına vermiş durumda. Hayli minimalist bir sunuma sahip olan oyunda yapabilecekleriniz ve hele hele oyunun potansiyeli ise müthiş seviyede.

Eğer aşağıda görecekleriniz biraz olsun bile içinizde bir kıpırtıya yol açtıysa, mutlaka edinmenizi öneriyoruz.

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