Banner Saga 3 duyuruldu!

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Stoic tarafından geliştirilen ve son yılların sevilen oyunlarından olan Banner Saga, seriyi sonlandıracak yeni oyununu Kickstarter üzerinden duyurdu.

The Banner Saga 3 ismiyle duyurulan yeni oyunun Kicstarter’daki hedefi 200.000$ olarak belirlendi. Son bulmasına 41 gün kalan proje daha ilk günden 100.000$ bağış toplamayı başardı. Projeye 20$ bağış yaptığınızda ilk iki oyuna da sahip olabileceğinizi hatırlatalım. Yatırdığınız pranın miktarı arttıkça sunulan hediyelerde artıyor. Oyunun Kickstarter sayfasına https://www.kickstarter.com/projects/stoic/banner-saga-3 bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

The Banner Saga hikaye üçlemesini bitiricek olan, Banner Saga 3 fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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