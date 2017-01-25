Banner Saga 3 duyuruldu!

Stoic tarafından geliştirilen ve son yılların sevilen oyunlarından olan Banner Saga, seriyi sonlandıracak yeni oyununu Kickstarter üzerinden duyurdu.
The Banner Saga 3 ismiyle duyurulan yeni oyunun Kicstarter’daki hedefi 200.000$ olarak belirlendi. Son bulmasına 41 gün kalan proje daha ilk günden 100.000$ bağış toplamayı başardı. Projeye 20$ bağış yaptığınızda ilk iki oyuna da sahip olabileceğinizi hatırlatalım. Yatırdığınız pranın miktarı arttıkça sunulan hediyelerde artıyor. Oyunun Kickstarter sayfasına https://www.kickstarter.com/projects/stoic/banner-saga-3 bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.
The Banner Saga hikaye üçlemesini bitiricek olan, Banner Saga 3 fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.