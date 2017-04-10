Besiege artık daha da eğlenceli!

Fizik bazlı sandbox oyunları artık oldukça popüler ve türün en keyifli üyelerinden Besiege de artık bölüm editörü ve multiplayer desteğine sahip.

Kerbal Space Program, Space Engineers, The Scrap Mechanic, Beam.NG Drive, Poly Bridge, Leviathan veya TerraTech gibi oyunların herhangi birisi ilginizi çekiyorsa Besiege’i duymamış olamazsınız. 2015 yılı Ocak ayından beri erken erişimde yer alan ve sürekli olarak geliştirilen yapım, her türlü ıvır zıvırı üreterek geliştirdiğiniz savaş makinelerini kullanarak kaleleri yıkmak ve düşmanlarınızı alt etmek üzerine kurulmuş, sandbox türünde bir oyun.

Orta çağ teması üzerine kurulmuş film ve kitaplarda görebileceğiniz her türlü ölümcül makineyi, kendisine has bir tarzda sizlere sunan Besiege, ilk günden beri en büyük eksiği olan multiplayer maçlarına ve bölüm editörüne nihayet kavuşuyor.

Şimdiye dek 18 binden fazla oyuncudan %95 olumlu puan almış olan Besiege’i 14 Nisan’a kadar 10.50 TL gibi müthiş bir fiyattan satın alabildiğinizi de ekleyelim.

Nasıl bir şey diye merak edenler için video aşağıda.

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