Call of Duty: WW2 duyuruldu!

Yazan:

Tam da beklediğimiz gibi, Call of Duty serisi başladığı yere, yani İkinci Dünya Savaşı’na geri dönüyor!

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan oyunun isminin Call of Duty: WW2 olarak kalmayacağını, değişeceğini düşünmüştük, açık konuşmak gerekirse. Activision’dan gelen son duyuru gösterdi ki oyun gerçekten de Call of Duty: WWII adıyla piyasaya çıkacak.

Daha önce Call of Duty: Advanced Warfare’i yapan Sledgehammer Games’in elinden çıkacak olan yapım, uzun süredir serinin köklerine dönmesi gerektiğini savunan fanları da memnun edeceğe benziyor.

Oyunun detayları 26 Nisan Çarşamba günü duyurulacak ve belki de oyuna dair ilk videoyu göreceğiz, bekleyelim bakalım.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.