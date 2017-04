Call of Duty: WW2 duyuruldu!

Tam da beklediğimiz gibi, Call of Duty serisi başladığı yere, yani İkinci Dünya Savaşı’na geri dönüyor!

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan oyunun isminin Call of Duty: WW2 olarak kalmayacağını, değişeceğini düşünmüştük, açık konuşmak gerekirse. Activision’dan gelen son duyuru gösterdi ki oyun gerçekten de Call of Duty: WWII adıyla piyasaya çıkacak.

Daha önce Call of Duty: Advanced Warfare’i yapan Sledgehammer Games’in elinden çıkacak olan yapım, uzun süredir serinin köklerine dönmesi gerektiğini savunan fanları da memnun edeceğe benziyor.

WWII confirmed. Watch the worldwide reveal of #CODWWII on 4/26 at 10AM PDT/1PM EDT: https://t.co/JtAxQQV4zN pic.twitter.com/culgG1ZQmz

— Call of Duty (@CallofDuty) 21 April 2017