Crytek İstanbul ofisinden açıklama…

Crytek’in hem global oyun dünyası hem de ülkemiz için ne kadar önemli bir değer olduğu ortada, haliyle Crytek ile alakalı her türlü haber de ülkemizde büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Son günlerde gündemi hayli meşgul eden söylentilere ve Crytek’in önümüzdeki dönemde izleyeceği politikaya dair Crytek İstanbul ofisinden net bir açıklama geldi. Çoğu kişinin aklındaki sorulara yanıt veren açıklamayı aşağıda yayınlıyoruz.

“Crytek 20 Aralık’ta yenilikçi oyunlar geliştirmeye devam edeceğine ve oyun geliştirme teknolojilerine tekrar odaklanacağına dair gelecek planlarını açıkladı. Crytek bu değişikliklerin bir parçası olarak Frankfurt ve Kiev stüdyolarında Premium markaları için “oyun geliştirmeye” odaklanacak. CRYENGINE, firmanın temel direği olarak kalacak, firmalara ve bağımsız stüdyolara motorla ilgili düzenli güncellemeler yapmaya devam edecek. Diğer “geliştirici ofisler” ise bundan böyle Crytek bünyesinde kalmayacak. Yayıncı ofis Crytek İstanbul Ofisi ise her zamanki gibi yayıncılık odaklı operasyonlarını yürütmeye devam edecek ve Türkiye pazarında gittikçe güçlenen Warface’i oyuncularıyla buluşturmaya devam edecek. Crytek İstanbul iş ortakları ve yayıncılığını yaptığı oyunları sevenlerin bu konudaki şüphelerini gidermek için, Crytek’in geleceği adına almış olduğu bu önemli kararı siz değerli basın mensuplarıyla paylaşmayı arzu ettik.”

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