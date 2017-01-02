Devil May Cry’ın direktöründen yeni oyun yolda!

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Devil May Cry, Dragon’s Dogma ve çok az kişiye kendisini sevdirebilen, benim ise bayıldığım Auto Modellista gibi oyunların yapımcısı Hideaki Itsuno’dan bu yıl yeni bir oyun açıklayacakları müjdesi geldi.

Hideaki Itsuno bizim için önemli bir isim zira Devil May Cry serisinin çıkışa geçmesi aslında tam olarak kendisinin yönetimi ele aldığı ikinci oyuna denk geliyor. Itsuno’nun yönetiminde çıkışa geçen milyonlarca satış yapıp bir kült haline gelmiş, ardından seri dördüncü oyunu ile bazı eleştirilerin hedefi olsa da yine de oyun basınından yüksek puanlar almayı başarmıştı. Seri 2013 yılında “reboot” edildiğinde ise yapımcı koltuğu Ninja Theory firmasına teslim edilmişti bilindiği gibi.

Hideaki Itsuno’nun üzerinde çalıştığı oyunun ne olacağı konusunda şimdilik çok fikrimiz yok, bakalım Devil May Cry’ın 15.yıl kutlamasının üzerinden çok zaman geçmemişken neyle karşılaşacağız?

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