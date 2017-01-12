Diluvion, 2 Şubat’ta PC ve Mac için çıkıyor!

Gambitious Digital Entertainment stüdyosu tarafından geliştirilen, derin denizlerde geçecek olan, keşfetmeye ve maceraya dayalı oyun Diluvion 2 Şubat’ta Pc ve Mac için Steam ve GoG üstünden çıkışını gerçekleştirecek.

Bizleri küçük bir denizaltı kaptanının koltuğuna oturtacak oyunda, denizin diplerinde dev yaratıklarla ve başka denizaltı gemileri ile gerçek zamanlı olarak savaşlarda bulunup hayatta kalmaya çalışacağız. Kazandığımız her savaşın sonunda aldığımız ganimetler ile denizaltımızı daha fazla geliştirme yolu ile yeni silahlar ve mürettebat ekipleri alarak daha büyük savaşlara ve derinliklere doğru ilerleyeceğiz.

Oyunu Steam üstünden yüzde 15 indirimli olarak ön sipariş verebilirsiniz. Daha fazla bilgiye aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

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