Dirt Showdown kısa bir süreliğine ücretsiz!

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Humble Bundle’nin bugüne özel verdiği ücretsiz oyun Dirt Showdown.

23 Mayıs 2012 tarihinde piyasaya sürülen ve yarın severler tarafından oldukça beğenilen Dirt Showdown, Humble Bundle’da kısa bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Oyunu Humble Bundle’a girip Dirt Showdown keyinizi aldıktan hemen sonra Steam’a gidip aktive edebilirsiniz. Oyunun bir kere kütüphanenize ekledikten sonra sınırsız bir şekilde sahip olacaksınız.

Dağıtılan keylerin sınırlı olduğunu hatırlatır, elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz.
https://www.humblebundle.com/store/dirt-showdown-free-game

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