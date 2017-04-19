E-Gameshow 2017 Türkiye geneli E-Spor turnuvaları

İlki 2002 yılında e-oyun adı ile düzenlenen ve oyun sektörümüzle birlikte daha renkli ve eğlenceli hale gelen E-Gameshow’un bu yılki ayağı 11-14 Mayıs 2017 tarihinde Beytepe Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Birbirinden renkli etkinliklerle kapılarını bize açacak olan E-Gameshow’da aynı zamanda bu sene Türkiye Geneli E-Spor turnuvalarının final karşılaşmaları da bizleri bekliyor olacak. Online kayıtlarına internet sitesi üzerinden erişilebilen turnuvalar Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılarını bekliyor. Ön eleme turları online düzenlenecek olan Hearthstone, CS:GO ve League of Legends turnuvalarında yeteneklerini sergileyip Türkiye’nin en iyileri arasına girmek için mücadele edecek katılımcılar finale kalmaları durumunda final maçlarını 11-14 Mayıs tarihlerinde E-Gameshow ana sahnesinde oynamakla kalmayacak, aynı zamanda şampiyon olan takım ünlü oyuncularla gösteri maçında oynama fırsatına da sahip olacak.

Dereceye giren takımları ise büyük ödüller bekliyor olacak. Anka Gaming Center’ın ekipman sponsorluğu ve ödül desteği ile düzenlenen turnuvalarımızda birinci olan takıma kişi başı minimum 1000TL değerinde oyuncu ekipmanı ödülü verilecek olup bu sayı ikinci olan takım için kişi başı minimum 500TL olacak. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu turnuvalarımın finalistlerinin final karşılaşması için E-Gameshow’a ulaşım ve konaklama masrafları E-Gameshow tarafından karşılanacaktır. 23 Nisan’a kadar devam eden kayıtlarda kontenjanlar sınırlı olduğu için elinizi çabuk tutmanız gerek! Turnuvalarla ilgili sorularınızı turnuva@e-gameshow.com adresinden iletebilirsiniz.

Kayıtlar: http://e-gameshow.com (Etkinlikler->E-Spor Turnuvaları)

Son kayıt tarihi: 23 Nisan 23:55

Katılım ücreti: Yok

Turnuva formatı: Online eleme, Final maçı E-Gameshow alanında

Ulaşım ve konaklama: Finalist takımların ulaşım ve konaklaması E-Gameshow tarafından karşılanacak

Ödüller: 1.lik ödülü kişi başı 1000TL değerinde oyuncu ekipmanı

2.lik ödülü kişi başı 500TL değerinde oyuncu ekipmanı

Turnuvalar hakkında detaylı bilgi:

Hearthstone: http://e-gameshow.com/turnuvalar/hearthstone-turnuvasi/

League of Legends: http://e-gameshow.com/turnuvalar/league-of-legends-turnuvasi/

CS:GO: http://e-gameshow.com/turnuvalar/csgo-turnuvasi/

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