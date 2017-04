E-Gameshow geri sayıma başladı!

11-14 Mayıs tarihlerinde ATİS Fuarcılık ve Semor Organizasyon şirketleri tarafından e-gameshow oyun yazılım ve donanımları fuarı Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), Ankara Kalkınma Ajansı, KOSGEB, ODTÜ Teknokent, Hacettepe Teknokent, Bilkent Cyberpark, Akıl ve Zeka Oyunları Konfederasyonu desteği ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kültür Kongre Merkezinde 3.kez gerçekleştirilecektir. Fuarda, 80’i aşkın oyun geliştirici ve üreticileri, girişimciler, kurum ve kuruluşlar yer alacak.

Bu yıl seksenden fazla firmanın yer alacağı E-Gameshow’da, Mount and Blade, CS:GO, League of Legends, Hearthstone gibi oyunların online turnuvaları ve offline finalleri oynanacak, büyük takımlar ile gösteri maçları yapılacak; Kristal Piksel ödülleri verilecek; DJ performansları, konserler, after party organize edilecek; cosplay ”Kostümlü Oyun” yarışması gibi yaklaşık 40 iç etkinlik gerçekleştirilecek.

Sanal gerçeklikten Retro konsol oyunlarına kadar zengin içeriğiyle, ödül ve sürprizlerle dolu e-gameshow, dört gün boyunca oyunseverlere unutulmaz oyun etkinliği yaşatacak.

Detaylı bilgi: www.e-gameshow.com

