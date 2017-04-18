Elektronik oyun sektörünün sırlarını paylaşıyoruz!

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Elektronik oyun Sektörünün büyük buluşması olarak bilinen E-Gameshow’un kapılarını açmasına 27 gün kaldı.

11-14 Mayıs 2017 tarihinde Beytepe Kongre Merkezi’nde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan etkinlik oyun sektöründeki firmaların yoğun ilgi gösterdikleri bir Fuar ve çok sayıda seminerler, konferanslar, yarışmalar ve gösterilerden oluşan oluşan büyük bir şölen niteliğinde.

Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu, Türkiye Bilişim Derneği ile birlikte çok sayıda firmanın katıldığı etkinliğin fuar alanında bu yıl 100 den fazla oyun geliştiricisi ürünlerini katılımcılar ile buluşturacaklardır.

Fuar katılımcıları sanal gerçeklikten Retro konsol oyunlarına kadar oyun sektöründeki tüm süreçleri izleyecekler ve deneme şansına sahip olacaklardır.

Konferans salonlarında ünlü oyuncular, youtuberlar, çizerler, tasarımcılar, oyun üreticileri ve oyun geliştiricileri ve girişimciler deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacaklardır. Türkiye’nin en geniş katılımlı ve en büyük ödüllü Cosplay yarışması, ünlü sunucuların anlattıkları LOL, CS:GO ve Hearthstone turnuvaları, konserler ve alan içi eğitimler ve etkinlikler için www.e-gameshow.com adresinden kayıt yapılabilir.

”Basın Bülteninden derlenmiştir.”

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