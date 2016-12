En sevilen PS4 oyunlarında yılsonu indirimi!

Sony, 16 – 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere, oyunlarda indirim kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında en sevilen PlayStation®4 oyunlarından “Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu” 249 TL’den 179 TL’ye iniyor. Uncharted 4’ün yanında, birçok popüler PS4 oyunu, indirimli fiyatlarla 16 gün boyunca oyun tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Sony, yeni yılın hemen öncesinde, oyuncuların yüzünü güldürecek yeni bir indirim kampanyasına imza atıyor. Sony Center, D&R, Teknosa, MediaMarkt, Vatan ve Overgame mağazalarında, 16 – 31 Aralık tarihleri arasında, en sevilen PlayStation®4 oyunları indirimli fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bu kapsamda, PS4 platformunun en popüler oyunlarından “Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu” 249 TL yerine 179 TL’lik indirimli fiyatıyla oyun severlerle buluşacak.

Kampanya kapsamında olan oyunlardan Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, 249TL yerine 179 TL’ye, Bloodborne GOTY 179TL yerine 139 TL’ye, The Last of Us Remastered ise 179 TL yerine 109 TL’lik kampanya fiyatıyla satılacak.

Hali hazırda 139 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla satılan Ratchet & Clank, Uncharted Collection, Bloodborne, Until Dawn Extended Edition, The Order: 1886 ve Heavy Rain & Beyond’un kampanya fiyatı 109 TL olarak belirlendi. Killzone: Shadow Fall’un fiyatı ise kampanya dâhilinde 139 TL’den 69 TL’ye indirildi. 109 TL fiyatı olan InFamous Second Son, DRIVECLUB ve SingStar Ultimate Party ise kampanya kapsamında 69 TL’ye satılacak.

Basın Bülteninden derlenmiştir.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…