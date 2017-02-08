Fallout 4’ün 58GB’lık Yüksek Çözünürlük paketi yayımlandı!

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Bethesta söz verdiği gibi Fallout 4 için Yüksek Çözünürlüklü Kaplama Paketini ücretsiz olarak yayımladı. Yayımlanan güncellemenin boyutu 58GB!

Yayınlanan yeni güncelleme ile gelen sistem gereksinimleri şöyle:

Windows 7/8/10 (64-bit)
Intel Core i7-5820K veya daha iyisi
GTX 1080 8GB 8GB+ RAM

Yayınlanan güncelleme oyunun kaplamalarını çözünürlüğünü arttırırken, sistemlere ciddi bir yük bindiriyor. Kaplama paketini indirdikten sonra eğer isterseniz oyunun menüsünden devre dışı bırakarak eski kaplama görünümüne geri dönebilirsiniz.

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