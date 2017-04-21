FIFA 17 oynamanın en ucuz yolu: Origin Access

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FIFA 17’yi henüz oynamamış veya FIFA 16’dan sonra geçiş yapmaya değer görmemiş oyuncular için iyi haberlerimiz var.

EA’in PC oyuncuları için Origin Access ve Xbox kullanıcıları için EA Access olarak adlandırılan ücretli oyun servisi, bugün itibarıyla FIFA 17’ye kavuştu. Xbox One oyuncuları da daha önce PC oyuncularına sunulan Dragon Age: Origins ve Medal of Honor: Airborne’u çok yakında ücretsiz olarak oynayabilecek.

EA/Origin Access, 30’dan fazla EA oyununa aylık ödeme dışında bir maliyet çıkartmadan ulaşabilmenizi sağlayan bir servis ve her ay gelişmeye devam etmekte. Aylık fiyatı da sadece 4.99 Euro!

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