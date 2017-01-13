FIFA Ultimate Team 2016’nın en iyi 11 futbolcusu açıklandı!

FIFA Ultimate Team etkinliğinde, 2016 yılının en iyi 11 futbolcusu açıklandı.
2016’nın en iyi 11 futbolcusu Zürih’teki ödül töreninde açıklandı. Bu ödülü kutlamak için FIFA Ultimate Team’de ödül kazanan 11 oyuncunun özel Yılın Takımı formunda kıyafetleri yayınlandı. Bu öğelerin yalnızca ksıa bir süreliğine yayında olacağını ve yayının 16 Ocak’da gerçekleşeceğini hatırlatırız.
FUT Yılın Takımı’nda yer alan oyuncular şöyle:
· Cristiano Ronaldo
· Lionel Messi
· Luis Suárez
· Andrés Iniesta
· Luka Modrić
· Toni Kroos
· Sergio Ramos
· Gerard Piqué
· Marcelo
· Dani Alves
· Manuel Neuer