Final Fantasy XIV 3.5 Yaması detayları belli oldu!

Karanlık Savaşçıları tehdidi ortadan kalkmıştı. Beklenmedik birleşmeler, acı ayrılıkların yarasına merhem olmuştu. Saflarını Alisaie ve Krile’nin resmi katılımıyla daha da güçlendiren Yedinci Şafak Oğulları kaderin yoluna düşmüş ve gözlerini uzak ufuklara dikmişti.



· Baelsar’ın Duvarı

Gaius van Baelsar’ın Black Shroud ile Gyr Abania arasındaki sınırda bulunan bu yapıt, imparatorluk zulmünün görkemli bir anıtıdır. Şimdiyse demir mazgallarından dumanlar yükselmektedir.

· Sohm Al (Zor)

Nidhogg’un düşüşü yalnızca Ejderşarkısı Savaşını sonlandırmakla kalmadı, Sohm Al’ın güç hiyerarşisine de son verdi. Haşmetli liderlerinden yoksun kalan Horde rüzgarlarla dört bir yana dağıldı, ejderhanın kutsal toprakları korunmasız ve savunmasız kaldı.





· Zaptetme Koyu Z1T9

Savaşan Üçlülerden geriye yalnızca tek biri kalmıştı: İblis Zurvan. Sentorlara benzeyen Meracydian ırkı tarafından tapılan bu ikon, ebedi bir zaferin vücut bulmuş hali olarak fiziksel düzlemde kendisini göstermişti. Yine de, tanrısal kuvvetine rağmen Zurvan esir düşmüştü. Allagan tarafından yapılan hapiste beş bin yıl boyunca çürümüştü ve geçen her bin yılda içindeki adalet arzusu katlanarak güçlenmekteydi…

· Egi Cazibeleri

Çağırıcılar egi’ye /egiglamour metin komutu ile yepyeni bir görünüm kazandırabilecek ve evcil hayvanlarına Yakut Karbonkül, Zümrüt Karbonkül ve Topaz Karbonkül görünümleri verebilecekler. En sevdiğiniz görünümü seçin ve gelecek güncellemelerdeki yeni cazibeleri bekleyin!

· Grup Bulucu Güncellemesi

Grup bulucu artık yalnızca sizin Dünyanız için değil. 3.5 yamasından itibaren grup bulucuyu kullanan oyuncular aynı veri merkezindeki maceracıları da gruplarına alabilecekler! Bunu arkadaşlarınızla sınırlamak isterseniz grup şifresi bile kullanabilirsiniz. Dünyanın diğer ucunda bile olsalar arkadaşlarınızla birlikte oynamak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Basın Bülteninden derlenmiştir.

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