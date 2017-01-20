For Honor kapalı beta içerikleri açıklandı!

Ubisoft’un beklenen orta çağ aksiyon-TPS oyunu For Honor için yayınlayacağı kapalı beta içerikleri belli oldu.

26-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan kapalı betada, cesur şövalyeler, acımasız vikingler ve gizemli samurayların oluşturduğu 3 farklı ırktan toplamda 12 kahraman bulunacak. Bütün ırkların kendine has zırh setleri, silah özellikleri ve yetenekleri olacak.

Bunun yanında betada oyuncuların deneyebileceği 3 mod bulunacak. Dominion 4v4, Brawl 2v2 ve Duel 1v1 modlarına toplamda 6 harita eşlik edecek. Kapalı betaya For Honor’un sitesi üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz. Betaya sınırlı sayıda oyuncunun alınacağını da belirtelim.

Ubisoft’un yayınladığı oyun fragmanları oyuncuları etkilese bile genellikle piyasaya çıktığı zaman hayal kırıklıkları yaratıyor. Özellikle Watch Dogs ve The Division duyurulduğu zaman büyük bir kesimin ilgisini çekmiş ama oyun çıktığı zaman istediği etkiyi verememişti. Bakalım For Honor kendi tarzını belli edip oyuncular tarafından sevilecek mi? Yoksa kısa bir süre içerisinde unutulacak mı? Bunu hep birlikte oyun 14 Şubat’ta piyasaya çıktığında göreceğiz.

For Honor kapalı betası için yayınlanan fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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