For Honor kapalı betası 26 – 29 Ocak Arasında düzenlenecek!

Kapalı betaya kayıt olun ve Fraksiyonlar Savaşına katılın!

Ubisoft®For Honor™ Kapalı Betasının mevcut nesil konsollarda PC’de 26 – 29 Ocak tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Savaştaki yerini almak isteyen oyuncular, kapalı betaya katılma şansını elde edebilmek için https://forhonor.ubisoft.com/game/ adresinden kayıt olabilecekler.



Ubisoft Kapalı Beta ile birlikte Fraksiyonlar Savaşını da başlatacak, kısıtlı süre için geçerli olacak bu çıkış öncesi etkinliği şu sorunun cevabını arıyor olacak: Kudretli Vikingler, Samuraylar ve Şövalyeler nihayet aynı savaş alanında bir araya geldiğinde… kim galip çıkar?

Fraksiyonlar Savaşı Kapalı Beta süresince tüm platformlardaki tüm çoklu oyuncu aktivitesini takip edecek ve fraksiyonları uğruna savaşan oyuncuları ödüllendirirken, kazanan fraksiyona katılmış olan savaşçıları da ek ödüllerle onurlandıracak. Ödüller asıl oyuna da aktarılacak ve bunlara yalnızca Kapalı Beta katılımcıları sahip olacak.

Diğer Ubisoft stüdyolarının* işbirliğiyle Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen For Honor etkileyici

bir sefer ve heyecan dolu çoklu oyuncu modları sunuyor. Oyuncular üç Büyük Fraksiyonun – cesur

Şövalyeler, ölümcül Vikingler ve gizemli Samuraylar – savaşçılarını yöneterek savaş alanlarında

ölümüne dövüşecekler. Oyunun yenilikçi savaş sistemi oyunculara savaşçılarının tüm kontrolünü

verecek, oyuncular yollarına çıkan düşmanları yok etmek için benzersiz yeteneklerini ve savaş

stillerini kullanacaklar. For Honor 14 Şubat 2017’de çıkacak.

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Basın Bülteninden derlenmiştir.

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