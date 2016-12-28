Frpnet’in Beholder Etkinliği “Rise of the Beholder” ile Devam Ediyor!

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Düzenli olarak fantastik dünyadan bilgiler ve haberler sunan web sitesi Frpnet, bir süredir ara verdiği masaüstü oyun etkinliği Beholder’ı devam ettiriyor. Beholder, 22 Ocak 2017’de “Rise of the Beholder” (Beholder’ın Yükselişi) adıyla masaüstü oyun tutkunlarını bir araya getiriyor.

Taksim’de bulunan DoRock Bahçe’de düzenlenecek olan etkinlikte FRP ve kutu oyunları oynanacak. Etkinlik saat 11:00’de başlayacak ve 18:00’de sona erecek. Kısacası fantastik bir gün yaşayacaksınız.

Ayrıca fantastik ürünlerin olduğu standlar, özel yarışmalar ve bolca sohbet olacak. Detaylar ve bilgi için www.Frpnet.net adresini ziyaret edin.

Etkinliği Facebook’tan takip edebilirsiniz: https://www.facebook.com/events/1841851689361468/

Basın Bülteninden derlenmiştir.

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