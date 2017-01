Gabe Newell Soru-Cevap etkinliğinde Half-Life’dan bahsetti!

Valve ve Steam dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Gabe Newell, dün Reddit üzerinden gerçekleşen Reddit AMA (Ask Me Anything) soru-cevap etkinliğine konuk oldu. Etkinlikte Gabe Newell bir çok soruyu cevaplandırdı.

Doğal olarak gelen ilk sorulardan biri Half-Life 3 veya Half-Life 2: Episode 3’e ne olduğuydu. Newell, espirili bir dille ” 3 sayısını asla dile getirmiyoruz” cevabını verdi. Bunun yanında Newell, yine espirili dilini koruyarak “internette dolaşan Half-life 3 çıkmayacak! başlıklı kaynağı belirsiz haberlere güveniyorum” sözlerini söyledi.

Valve hayla tek kişilik senaryolar üstünde çalışıyor mu? sorusuna ise Newell kısaca “Evet” diyerek, Half-Life veya Portal evreninden herhangi yeni bir IP gelme ihtimali var mı? sorusuna yine “Evet” dedi.

Son olarak, JJ Abrams’ın Half-Life ve Portal filmleri ne oldu? sorusuna karşılık Newell, filmlerin yolda olduğunu söyledi.

