Gamecell FIFA17 Finalinde goller doksana atıldı!

Türkiye’nin ilk lisanslı FIFA E-Spor turnuvasının şampiyonları GIST’te belli oldu!

FIFA’nın, Türkiye’de ilk resmi E-Spor turnuvalarını düzenleme hakkını verdiği Gamecell’in ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 17 Turnuvası’nda, Zone E-Sports takımından Emirhan Erdem ve Space Soldiers takımından Emre Kayır mutlu sona ulaştı. Turkcell’in ‘Efsanevi Sponsor’ olduğu Gaming İstanbul Fuarı (GIST) ana sahnesinde düzenlenen finallerde maçları Ertem Şener anlatırken, Ahmet Çakar da yorumladı.

Gamecell ve EA Sports birlikte düzenlediği FIFA17’nin ilk resmi Türkiye Şampiyonası’nın finali Gaming İstanbul Fuarı’nda (GIST) yapıldı. Dünya futbolunun patronu FIFA’nın Türkiye’de ilk resmi E-spor turnuvalarını düzenleme hakkını verdiği entegre oyun platformu Gamecell’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada PlayStation’da Zone E-Sports takımı oyuncusu Emirhan Erdem, Xbox’ta ise Space Soldiers takımı oyuncusu Emre Kayır şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon olan oyunculara ödüllerini Gamecell Ürün Müdürü Hakan Aydın verdi.

Turkcell’in “Efsanevi Sponsor” olarak destek verdiği, Türkiye’nin en geniş katılımlı oyun fuarı GIST’in ana sahnesindeki finaller Twitch’den (www.twitch.com) canlı yayınlanırken, bol gollü geçen maçlarda spikerliği Ertem Şener, yorumculuğu ise Ahmet Çakar yaptı.

15 bin TL’lik ödül dağıtıldı

Elemeleri 15 Ocak’ta başlayan Gamecell FIFA17 Türkiye Şampiyonası’nda toplamda 15 bin TL’lik ödül dağıtılırken mutlu sona ulaşanlar 5 bin, ikinciler ise 2 bin 500 TL’lik ödülün sahibi oldu. Ayrıca turnuvanın ‘En’lerine de özel ödüller verildi. GIST Ana Sahnesi’ndeki FIFA17 Turnuvası’nın finallerini de kapsayan Gamecell Hivefest’te sadece katılımcılar değil, izleyenler de çeşitli sürpriz hediyeler kazandılar.

Basın Bülteninden derlenmiştir.

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