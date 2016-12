Call of Duty: Infinite Warfare Sabotage Playstation 4’e geliyor!

İlk epik DLC harita paketinde 90’lar yemalı yeni Zombies işbirliği modu “Rave in the Redwoods” ve dört farklı Çokluoyuncu haritası bulunacak. Sezonluk kombine satışta, gelecekteki tüm DLC harita paketlerine indirimli sahip olun!

Yeni Call of Duty içeriği geliyor; Activision Blizzard, Inc.’in [NASDAQ: ATVI] sahibi olduğu Activision Publishing, Inc. ve Infinity Ward Call of Duty: Infinite Warfare’in ilk DLC Harita Paketi Sabotage ile ilgili detayları paylaştı. Hepsi de birbirinden farklı görünüşe ve oynanışa sahip dört yeni çokluoyuncu haritası ve 90’larda, göl kenarındaki terk edilmiş bir yaz kampında geçen yeni Zombies işbirliği deneyimi Rave in the Redwoods’u içeren Sabotage ilk olarak PlayStation®4 bilgisayar eğlence sistemi için PlayStation® Network’te 31 Ocak 2017’de yayınlanacak ve sonrasında da diğer platformlar için çıkacak.

Oyuncular içerik hakkında fikir sahibi olmak için sahne arkası videosunu izleyebilirler: https://www.youtube.com/watch?v=LXTAnlLQz6I.

“Zombies deneyimimize yeni bir sayfa açıyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz, oyuncuları 90’ların korku filmlerine götürecek ve yaz kampı dehşetini yaşatacağız,” diyor Infinity Ward Stüdyo Şefi Dave Stohl. “Ayrıca aralarında Modern Warfare® 2 klasiği Afghan’ın yenilenmiş halinin de bulunduğu dört yeni çokluoyuncu haritası da sunuyoruz. Tüm oyuncuların hoşlanacağı çeşitlilikte yeni içerik hazırladığımıza inanıyoruz.”

Call of Duty: Infinite Warfare Zombies deneyiminin heyecan dolu yeni bölümü Rave in the Redwoods oyuncuları 90’lara götürerek ürkütücü anlatımına devam ediyor. Kötü adamımız olan gizemli film yönetmeni Willard Wyler geri dönüyor ve kahramanlarımızı bir başka korku filminin içinde hapsediyor. Orijinal hikayedeki dört oynanabilir karakter de yeni, abartılı rolleriyle geri dönüyor ve Zombie rave hayranlarının ele geçirdiği ve ortamı techno müzikle dolu bir illüzyona çevirdiği göl kenarı yaz kampında yaşayan ölülerle savaşarak Wyler’in şeytani planları hakkında yeni şeyler öğreniyorlar. Rave in the Redwoods şaşırtıcı sürprizleri ve oyuncuların keşfetmesini bekleyen yeni Paskalya yumurtaları ile heyecanlı ve ürkütücü bir macera sunacak.

Rave in the Redwoods Zombies içeriğine ek olarak Sabotage içinde dört yeni çokluoyuncu haritası da bulunuyor:

·Noir – Fütürist Brooklyn gecelerinden esinlenen karanlık ve kirli şehir haritası Noir arkaplanında distopik bir geleceğin yer aldığı, ölümcül bir şehir içi savaş alanını çevreleyen kafeler ve parklarla dolu klasik üç kulvarlı bir harita.

·Neon – Şehir savaşları için tasarlanan sanal eğitim merkezi Neon ortaya bir anda arabaların ve diğer binaların çıkabildiği ve düşmanların vurulduklarında yüzlerce piksele bölündüğü dijitize edilmiş bir savaş arenası. Orta kulvarın görüş hattı uzun menzil oyuncularının ihtiyaçlarını karşılarken, haritanın dış kısımları ise hızlı karşı saldırılara imkan tanıyor.

·Renaissance – Kuzey İtalya’da geçen Renaissance oyuncuları klasik mimarisi ve binalarıyla aksiyonu kanallara ve şehrin mahallelerine taşıyan Venedik’in dar sokaklarında oyuncuları karşı karşıya getiriyor.

·Dominion –Modern Warfare 2’nin klasik Afghan haritasının Mars’ta geçen yenilenmiş hali olan Dominion orijinalin tüm unutulmaz yapılarını ve oynanışını korurken merkeze düşmüş bir gemiyi yerleştiriyor ve yeni hareket sisteminin avantajlarından faydalanan birkaç da yenilik ekliyor.

Call of Duty: Infinite Warfare Sabotage DLC Harita Paketi, oyunun Legacy Pro ve Digital Deluxe versiyonlarının bir parçası olarak veya ayrıca satın alarak sahip olabileceğiniz Call of Duty: Infinite Warfare Sezonluk Kombine yoluyla çok daha karlı hale geliyor. Sezonluk Kombine 2017 içinde yayınlanacak olan dört Call of Duty: Infinite Warfare DLC Harita Paketi için de indirim sunmaya devam edecek. Sezonluk Kombine sahipleri 10 Nadir Destek Kasası ve 1,000 bonus Salvage sayesinde çokluoyuncuda yeni Prototip silahlar üretebilecekler.

Call of Duty: Infinite Warfare Sabotage ilk olarak PlayStation 4 için 31 Ocak 2017’de yayınlanacak ve bunu diğer platformlar takip edecek. Oyun PEGI sistemi tarafından 18+ olarak derecelendirilmiştir.

Daha fazla bilgi için www.callofduty.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

