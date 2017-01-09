Call of Duty : Infinite Warfare UK listesinde zirvede!

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Call of Duty : Infinite Warfare, bu yıl Fifa 2017’yi tahtından etti!

EA futbol oyunlarında gösterdiği sıkı satış performansını aynı hızla sürdürmeye devam edip listede ikinci sırada yer alırken GTA V de listede ilk üçteki yerini koruyor. GTA V’i, listenin 4. ve 5. sırasında bulunan Battlefield 1 ve bugünlerde Blizzard Mountain eklentisiyle ortalığı karıştıran Forza Horizon 3 takip ediyor.

Infinite Warfare’in satışlardan dolayı yüzü gülerken, GTA V sadece İngiltere’de 6 milyon civarında sattı. Forza Horizon 3 ise yılın en çok satan araba yarışı oldu.

Listenin ilk 10 sıralamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz…

1.Call of Duty: Infinite Warfare
2.FIFA 17
3.Grand Theft Auto V
4.Battlefield 1
5.Forza Horizon 3
6.Watch Dogs 2
7.Mafia III
8.Rocket League
9.Pokemon Sun
10.Steep

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