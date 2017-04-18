Dropzone artık ücretsiz!

Gönderen - - Genel, Haber , , , ,
0

Dropzone oynamak isteyen oyunculara güzel haber…

Gameforge ve Sparkypants’in heyecan verici RTS/MOBA karışımı oyunu Dropzone, şu andan itibaren free to play olarak oynanabiliyor. Ücretsiz olması ve 3v3 oyun modunun gelmesiyle birlikte oyun Steam kullanıcılarının dikkatini de bir kez daha üzerine çekmiş durumda. Aynı zamanda Dropzone’un 1v1 oyun modu da mevcut.

Yakın zamanda ise turnuvalar, değerlendirmeli karşılaşmalar için sıralama listeleri ve yeni haritalar hazır olacak. Ayrıca yepyeni yetenekler, ekipman alternatifleri ve savaş alanında çok daha fazla imkan sunan gizemli beşinci rig sınıfı gibi pek çok güncellemeler de yolda!

Basın Bülteninden derlenmiştir.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

E-Gameshow geri sayıma başladı! https://t.co/JCu9EO2OHn https://t.co/7NBrMAp4gE
Türk korku oyunu Ghoul, Greenlight’ta destek bekliyor! https://t.co/dcbsFlenoB https://t.co/dDvV7NrHpS

Flickr