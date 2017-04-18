Dropzone artık ücretsiz!

Dropzone oynamak isteyen oyunculara güzel haber…

Gameforge ve Sparkypants’in heyecan verici RTS/MOBA karışımı oyunu Dropzone, şu andan itibaren free to play olarak oynanabiliyor. Ücretsiz olması ve 3v3 oyun modunun gelmesiyle birlikte oyun Steam kullanıcılarının dikkatini de bir kez daha üzerine çekmiş durumda. Aynı zamanda Dropzone’un 1v1 oyun modu da mevcut.

Yakın zamanda ise turnuvalar, değerlendirmeli karşılaşmalar için sıralama listeleri ve yeni haritalar hazır olacak. Ayrıca yepyeni yetenekler, ekipman alternatifleri ve savaş alanında çok daha fazla imkan sunan gizemli beşinci rig sınıfı gibi pek çok güncellemeler de yolda!



Basın Bülteninden derlenmiştir.

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