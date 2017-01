Far Cry Primal ve Rise of the Tomb Raider’a korsan önlemi!

Korsan deyince akla gelen ilk isimlerden 3DM’in açıklamasını hatırlayacaksınız, grubun lideri korsan oyunların iki yıl içinde tarihe karışacağını beklediğini duyurmuştu hani…

Just Cause 3 ve FIFA 16 gibi henüz kırılamayan oyunların kullandığı Denuvo Anti-damper Technology (DAT), bu yılın en fazla beklenen iki PC oyununda da kendisine yer bulacak. Yakın zaman içinde piyasaya çıkacak olan Far Cry Primal’ın aşağıda görebileceğiniz son kullanıcı sözleşmesinde, Denuvo’nun anti-crack teknolojisini kullanacağı açıkça belirtilmekte. Aynı durum henüz resmi olmasa da büyük bir olasılıkla Rise of the Tomb Raider için de söz konusu.

“THE PRODUCT IS PROTECTED BY DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT SOFTWARE (“DRM SOFTWARE”) AND DENUVO ANTI-TAMPER PROTECTION TECHNOLOGY (“ANTI-TAMPER TECHNOLOGY”)… CERTAIN FILES OF THE ANTI-TAMPER TECHNOLOGY MAY REMAIN EVEN AFTER THE PRODUCT IS UNINSTALLED FROM YOUR COMPUTER.”

DAT basitçe DRM’in üzerine kurulmuş bir güç kalkanı gibi çalışıyor ve bu grupların oyun dosyalarına erişerek, onları amaca uygun şekilde modifiye etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Gözüken o ki başarılı da oldular zira henüz kırılamayan veya kırıldıktan sonra düzgün çalışmayan oyunların sayısında artış söz konusu, bunların arasında Fifa 16 ve Just Cause 3 de var.

Denuvo’nun pratikte bir DRM olmadığı ancak ekstra bir katman oluşturarak oyunun kırılmasını engellemekte başarılı olduğu ortada. Diğer taraftan bu yazılım, kullanıcıların bir kısmı tarafından oyunların kötü performansından da sorumlu tutuluyor. Lords of the Fallen ve Just Cause 3’ün performans sorunları malumunuz, Batman: Arkham Knight da keza öyle. Denuvo’nun böyle bir ithamı kabul etmediğini söylemeye ise gerek yok.

Nihayet crack konusunun önüne sonsuza denk geçmek için ciddi bir atılmış durumda ve Denuvo’nun kopya korumasının bu yıl çıkacak hemen hemen tüm oyunlarda bulunması bekleniyor.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…