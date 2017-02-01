World of Tanks davet kodumu nasıl alabilirim?

Piyasaya çıkışının beşinci yılında 120 milyondan fazla kayıtlı hesaba sahip olan ve yüzlerce tankı, onlarca haritası ile gelişmeye devam eden, kendi türünün en iyi ve en popüler MMO oyunu World of Tanks’i daha önce deneme fırsatınız olmadıysa harika bir teklifimiz var.

Wargaming, LEVEL’ın 20.yılına özel olarak hazırladığı pakette 7 günlük Premium hesabın yanında 1000 Altın ve iki de ilave garaj slotu hediye ediyor sizler için. Premium süreniz boyunca oyundaki ilerlemenizi kayda değer seviyede hızlandırabilir, iki ilave garaj slotu ile World of Tanks’in onlarca farklı tank hattından oluşan teknoloji ağacında farklı yönlere gidebilir ve 1000 altın ile de Premium sürenizi uzatabilir veya Tier III Premium tanklardan birisini satın alıp tam bir para basma makinesi gibi kullanabilirsiniz.

Kod içerikleri:

7 günlük Premium

1000 altın

2 ilave garaj slotu

Kod kullanım koşulları:

Kodlar sadece yeni hesaplarda kullanılabilir, mevcut hesaplarda kullanılamaz.

Dağıtılacak kod sayısı basılacak dergi sayısı ile sınırlıdır.

Kodunuzu nasıl alacaksınız?



Kodlar nasıl yüklenir?

1. Oyunun sayfasına gidin. Hesap Oluştur’u tıklayın: E-posta adresinizi, oyunda kullanmak istediğiniz ismi ve şifrenizi girin.

2. “Davet Kodunuz var mı?” etiketini tıklayın

3. Davet kodunuzu girin.

4. Ücretsiz Oyna’yı tıklayın.

5. World of Tanks kaydınızı tamamlayın, oyunu kurun ve çalıştırın. İyi eğlenceler!

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