No70: Eye of Basir’in çıkış tarihi ertelendi

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Yapımcı firma Oldmoustache Gameworks, oyunun çıkış tarihini 3 Haziran 2017 tarihine ertelediğini duyurdu.

Erteleme sebebi olarak da oyunun optimizasyon konusunda bazı sorunlar yaşadığını ve teknik sorunları gidermek adına biraz daha zamana ihtiyaçları olduklarını belirttiler. Basın için dağıtılan demolarda bir problem olmadığını ama oyun genelinde bazı sıkıntılar yaşandığını açıklayan ekip, oyunun en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmesi için çalışmaya devam ettiklerini açıkladılar.

Oyunun Steam sayfasında 12 dil desteği görünmesinin yanı sıra, Türkçe ve İngilizce seslendirme desteği dikkat çekiyor.

HTC Vive desteğini opsiyonel olarak sunan oyun, tam kontrolcü desteğine de sahip. Oyunu istek listesine eklemek isteyenler şu linkten mağaza sayfasına ulaşabilirler.

1 Yorum Eklenmiş

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  1. Tarık 4 days ago | Cevapla
    Bence ertelenmesinin asıl sebebi Outlast II ile yakın tarihlerde çıkıp göz ardı edilecek olmasıydı. Ertelemeleri iyi olmuş.

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