Hiç olmadığı kadar abuk bir Serious Sam deneyimi!

Bu yaz arkadaşlarınızla birlikte keyifli maceraya hazır mısınız?

Crackshell(Hammerwatch) tarafından geliştirilen, aksiyon dolu ve bu defa (Sürpriz!) retro tarzdaki Serious Sam’s Bogus Detour, yepyeni bir aksiyon / macera oyunu.

Aynı zamanda co-op olarak da oynanabiliyor ve ana hikaye modu yanında Survival ve Versus Deathmatch gibi modlar bulunmakta. Ve tabii ki kendi modlarınızı ve haritalarınızı da oluşturabiliyorsunuz.

İyice yüzü eskiyen ve kurtuluşu VR’da arayan Serious Sam’e yeni bir soluk getirecek olan oyun bu yaz piyasada, tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz;

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