Sunless Sea’in yapımcısından yeni oyun, Sunless Skies!

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6 Şuabt 2015 tarihinde piyasa çıkan ve sevilen Sunless Sea’nın yapımcısı Failbetter Games yeni oyunu Sunless Skies’i Kickstarter üzerinden duyurdu.

Kickstarter üzerinden 100.000£ hedefi ile yola çıkan Sunless Skies daha ikinci gününde 200.000£’a ulaşmış durumda. 20. yüzyılın şafağında yıldızlara kaybolmuş Londra’da bir uzay aracı lokomotifinin kaptanı olarak yola çıkacağımız oyunda karanlık gökyüzünde hayatta kalmaya çalışacağız.

Oldukça farklı ve güzel bir tema sunan Sunless Skies’in Kickstarter projesinin bitmesine 28 gün var. Oyunla ilgili daha fazla bilgiye https://www.kickstarter.com/projects/failbetter/sunless-skies-the-sequel-to-sunless-sea?token=6b168ca5 ulaşabilir, oyun için yayınlanan duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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