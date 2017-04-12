TEOG’a sayılı günler kala son taktikler

Milyonlarca öğrencinin TEOG maratonu 26 Nisan’da başlıyor. Kısıtlı bir zaman kalsada öğrencilerin, stres yapmadan sınav öncesi eksikliklerini planlı bir şekilde giderebilecekleri taktikleri gözden geçirmekte büyük bir yarar var.

Sınav dendiğinde hepimiz mutlaka durup ”Acaba şimdi mi çalışsam yoksa daha sonraya bırakıp oyun mu oynasam?” diye düşündük. Hayatımızın ilerisini etkileyecek olaylar hem sinirlerimizi yıpratıyor hem de kaygılanmamıza sebebiyet veriyor. Bir çoğumuz da, tıpkı ben gibi sınav stresinden uzaklaşmak adına mutlaka oyun oynadık tabii sınırlı dozda.

Teog sınavı yaklaştıkça öğrencilerin vakti ders çalışmaktan çok kaygılanmakla geçiyor. İşte bu yüzden küçük detaylarla sınava hazır olmanızda işe yarayacak bir kaç tavsiyede bulunduk.

1. Bilgilerinizden emin olun

Öncelikle hatırlamanız gereken tüm ders konularından sorumlu olunulmadığıdır. Sınavda sorumlu olunan ünite, konu ve kavramların olduğu bir tablo yapmak, buradan hareketle eksiklikleri belirleyip bunları tamamlamaya çalışmak çok önemlidir. Doğru konulara odaklanmak başarıya hızlı adımlar atılmasını sağladığı gibi kendinize olan güveni artıracak endişelerin azalmasını sağlayacaktır.

2. Deneme sınavları çözün

Deneme sınavları çözmek sınava daha iyi odaklanabilme ve eksiklikleri farketme açısından çok önemlidir. Geçmiş yıllara ait olan TEOG sorularını çözmek ve anlamak, sizlere gireceğiniz sınav öncesi çok sağlıklı bir prova yapmanıza olanak sağlayacaktır. Çünkü geçmiş yıllarda hangi sorulardan ne kadar geldiyse ve hangi zorlukta sorulmuş ise bu yıl da aşağı yukarı aynı olacaktır.

3. Ortamınızı ayarlayın

Sınava sayılı günlerin kaldığı bu zaman diliminde deneme sınavlarınızı çözerken gerçekbir sınavdaymışsınız gibi bir ortam ayarlamanız çok önemlidir. Çünkü beyniniz neye alışırsa o konuda rahat edersiniz. Evde yatarak soru çözmeyi, ince kalemlerle işaretlemeler yapmayı bırakmalısınız. Bu şekilde hata yapma riskinizi azaltacaksınız.

4. Sınav sonucuna değil soru çözümüne odaklanın

Şimdiden sınav sonucunu düşünmek sınava odaklanmanıza büyük bir engel teşkil edecektir. Burada en büyük görev ailelere düşmektedir. Çocuklarınızı soru çözmeye teşvik etmeniz onların başarısını artıracaktır. Bu son dönemler içerisinde öğrencilerin özgüvenlerini artırıcı konuşmalar yapmak ve gerçeklerden kaçınmayıp eksikliklerin üzerine gidilmesi önemlidir.

5. Gerçeklerle ile yüzleşin

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin yaptıkları en büyük hataların başında yanlış yaptıkları soruların doğrularını öğrenmek için çaba harcamamalardır. Oysa ki başarının anahtarı yaptığımız yanlışları doğruya çevirebilmekten geçmektedir.

Sınava girecek öğrencilerin bu son haftalar içerisinde konu tekrarlarını, testlerle ve deneme sınavlarıyla desteklemeleri gerekmektedir. Mutlaka ve mutlaka yanlış yaptıkları sorulara dönmeli ve eksikliklerini gidermelidir.

Eodev.com olarak sınava giren öğrencilere destek olabilmek, yanlış yaptıkları ya da anlamadıkları sorulara hızlı bir dönüş alabilmelerini sağlamak için 50 kişilik öğretmenlerden ve Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde okuyan öğrencilerden özel bir TEOG ekibi kurduk. TEOG sınavına hazırlanan öğrencilerimiz TEOG sorularını buradan ücretsiz olarak sorabilirler.

Basın bülteninden derlenmiştir.

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