Bu hafta The Elder Scrolls Online oynamak bedava!

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Şimdiye kadar The Elder Scrolls Online evrenine bulaşmak isteyip de fırsat bulamayanlar için süre bu akşam 17:00’den itibaren başlıyor.

Bethesda büyük ümitlerle beklenip, Tamriel Unlimited çıkana dek kimseyi memnun edemeyen MMORPG oyununun kapılarını sonuna kadar açma kararı almış. Teklif (AKK konusunu bir tarafa koyarsanız) gayet çekici; limitsiz olarak oyundaki her içeriğe erişim, 500 Crown oyun içi para ve nihayetinde oyuna bayılıp sonunda satın almak isterseniz de kayda değer bir indirim.

MMORPG’ler belki şöhretlerinin doruğunda değiller ve çoğumuzun eskisi kadar boş zamanı yok ancak bir yerden başlayacaksanız şu fırsat gayet uygun, üstelik TESO: Morrowind de yolda.

Bedava oynama haftası tüm platformlarda 18 Nisan tarihinde sona erecek.

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