Tomb Raider yazarı Crystal Dynamics’den ayrılıyor!

Tomb Raider’in yazarı Rhianna Pratchett, “yeni maceralar” için Crystal Dynamics’den ayrılıyor!

Pratchett, 2013 yılında serinin başa sarılmasında önemli rol üstlenen isimlerden biriydi ve Tomb Raider’in geliştirici firması olan Crystal Dynamics ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Veda notunda belli belirsiz yeni macerasından bahsetti fakat bir sonraki adımda ne yapacağı hakkında bir şey söylemedi. Yani nereye gideceğini biraz daha beklemek durumundayız.

Crystal Dynamics de Tumblr hesabından kısa bir bildiri yayınladı: ”Rhianna Pratchett ve Crystal Dynamics yollarını ayırıyor ve Pratchett yeni bir maceranın peşine düşüyor. Rhianna, 2013’deki hikayesinde Lara’nın sesini bulmamıza yardımcı oldu ve Rise of The Tomb Raider ile Lara’yı günümüzdeki kahraman haline dönüştürdü. Bütün ekip, Rhianna’ya oyunlara katkıları, çabaları ve özverileri için teşekkür ediyor. Lütfen siz de Rhianna’ya yeni macerasında en iyisini dileyen bizlere katılın.”

Rhianna eski is arkadaşlarına teşekkür ederek Twitter üzerinden açıklama yaptı ve şöyle söyledi: “Tırmanma baltamı ve geyik etimi alıp Lara’ya elveda diyorum. Yeni maceralara doğru!”

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