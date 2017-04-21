Grand Theft Auto Online için yeni güncelleme!

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Çıktığı günden bu zamana kadar yeni güncellemeler ile büyüyen Grand Theft Auto Online için Rockstar Games yeni bir güncelleme duyurdu: Tiny Racers!

Tiny Racers modunda oyuncular üstten görünümlü kamera ile birbirleriyle kıyasıya yarışacaklar. Çılgın parkur sistemi ve yeni özellikler sunan bu mod Heist güncellemesi kadar olmasa da oyuna yeni bir soluk getireceği kesin.

Tiny Racers, 25 Nisan tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayımlanacak. Yayınlanan oynanış videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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