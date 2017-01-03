GTA V için Liberty City modu!

GTA V, çıktığı günden beri biz haber basınının favorilerinden biri, nasıl olmasın ki? Dünyasının büyüklüğü yetmezmiş gibi videoları, modları ve hatta düğün konvoylarıyla da hayatımızın iyice içine girmiş durumda.

Bu da yetmemiş olacak ki bir grup mod yapımcısı GTA 3 ve GTA 4 için yaratılmış olan Liberty City’yi oyuna eklemeye karar vermiş. Üstelik oyuna eklediğinizde eski şehirlerden birisinin yerini de almıyor, denizin ortasında sanki bir ada gibi beliriyor ve siz bir uçağa binip Liberty City’ye seyahat edebiliyorsunuz.

Bu modu oynayabilmek için dönüştürücü modu indirmeniz ve hem GTA V hem de GTA IV’ün ikisine birden sahip olmanız gerekiyor. Aynı zamanda iki oyunun da harddiskinizde kurulu olması şart zira dönüştürücü GTA IV dosyalarını alıp dönüştürdükten sonra GTA V’in altına kopyalıyor.

Mod yapımcılarına göre bu yolu tercih etmelerinin iki önemli sebebi var. İlki oyunun herhangi bir hakkına sahip olmadıklarından Rockstar ile papaz olmak istemiyorlar ve diğer konu da, Liberty City haritasının dönüştürüldükten sonra hayli fazla yer kaplıyor olması.

Bu modun sadece tek kişilik oyunda çalıştığını da eklemiş olalım.

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