Others; çeşitli işlerini yaptırmak isteyenler ile bu görevleri yapabilecek olan üniversite öğrencilerini bir araya getiren bir platform.

Others ile sizin yerinize sunum hazırlayacak, içerik yazacak, çeviri yapacak, logo/banner tasarımı yapacak öğrencilerden tutun sizin yerinize sıra bekleyecek, afişlerinizi dağıtacak, biriken kartvizitlerinizi dijitale aktaracak ve aklınıza gelen her türlü işinizi yapabilecek üniversite öğrencilerini bulabilirsiniz. Haziran ayında kullanıma sunulan Others’ta şimdiden yüzlerce görev, bu görevleri yapabilecek nitelikteki üniversite öğrencileri tarafından yapıldı.

Others’ta görev yapan öğrencileri en çok Boğaziçi, İstanbul Teknik, Sabancı ve Özyeğin Üniversiteleri’nden; en çok görev açan kitle ise startuplar, beyaz yakalılar ve final/vize dönemlerinde yine üniversite öğrencileri oluyor.

Daha fazla bilgiye http://www.othersapp.com/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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