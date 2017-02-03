Heroes & Generals’a yeni uçaklar ekleyen”Wings of War” güncellemesi yayımlandı!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , ,
0

2.Dünya Savaşı MMOFPS oyunu Heroes & Generals için yayınlanan “Wings of War” güncellemesi, oyuna yeni uçaklar ve basitleştirilmiş uçuş kontrolleri ekliyor.

Yayımlanan yeni güncelleme ile oyuna, Sovyetler için Ağır Savaş Uçağı Petlyakov Pe-3bis, Almanlar için Ağır Savaş Uçağı Messerschmıtt Me 410b-2 ve Amerikan tarafı için Orta Savaş Uçağı Curtıss P-40n Warhawk uçakları sunuldu. Bunun yanında güncelleme ile birlikte uçaklar için özelleştirilebilir uçuş kontrolleri eklendi.

Yeni güncelleme “Wings of War” için yayınlanan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Sunless Sea’in yapımcısından yeni oyun, Sunless Skies! https://t.co/WbpHYfYRae https://t.co/97TbRGxtQc
Red Bull Son Şampiyon DOTA 2 turnuvasında final heyecanı başladı! https://t.co/UO7duwd8PL https://t.co/Z19GZG9AQZ

Flickr