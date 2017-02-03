Heroes & Generals’a yeni uçaklar ekleyen”Wings of War” güncellemesi yayımlandı!

2.Dünya Savaşı MMOFPS oyunu Heroes & Generals için yayınlanan “Wings of War” güncellemesi, oyuna yeni uçaklar ve basitleştirilmiş uçuş kontrolleri ekliyor.
Yayımlanan yeni güncelleme ile oyuna, Sovyetler için Ağır Savaş Uçağı Petlyakov Pe-3bis, Almanlar için Ağır Savaş Uçağı Messerschmıtt Me 410b-2 ve Amerikan tarafı için Orta Savaş Uçağı Curtıss P-40n Warhawk uçakları sunuldu. Bunun yanında güncelleme ile birlikte uçaklar için özelleştirilebilir uçuş kontrolleri eklendi.
Yeni güncelleme “Wings of War” için yayınlanan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.