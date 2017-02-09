HoloLens için Portal modu uyarlandı!

Bağımsız bir geliştirici Portal severlerin yakından tanıdığı Portal Gun silahını ve oyunla ikonlaşmış küpü, Microsoft’un HoloLens’ine gerçeklik modu olarak uyarladı.

Kenny Wang tarafından geliştirilen bağımsız mod, cihazı takan kişinin çevresinde mavi ve turuncu portallar açarak küple istediği şekilde etkileşime girebilmesini sağlıyor. Geometrik bir sistem kullanan oyun gözlüğü takan kişinin çevresini algılıyor ve çevredeki duvarlara çarpmasını veya merdivenlerden bile yuvarlanmasını sağlıyor. Şuan için bağımsız bir mod olsa da çok yakında projenin birileri tarafından satın alınması bekleniyor.

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