Homestead ile Tamriel’de kendi evinize sahip olun!

Büyük bir atılım yapıp ev sahibi olmanızın zamanı geldi… hem de Tamriel’de.

Bugün The Elder Scrolls Online’ın PC/Mac oyuncuları 2017’nin ilk büyük DLC’si olan Homestead’e kavuştular: bu ücretsiz güncelleme oyuncuların Tamriel’de daireler, evler, malikaneler ve hatta ada satın almalarını sağlıyor. Oyun içi Altınla ve Crown Store yoluyla satın alınabilecek olan evleri mobilyalar, dekorlar, kitaplar, variller ve daha fazlasının da aralarında bulunduğu 2000’den fazla dekoratif öğeyle zenginleştirebileceksiniz.

Homestead Xbox One ve PlayStation 4 için 21 Şubat’ta yayınlanacak.

Tonlarca Ev (İlki Ücretsiz)

Homestead her biri oyunun 10 oynanabilir ırkından biri temel alınarak tasarlanmış yaklaşık 40 evle birlikte gelecek. Tamriel’de mülk sahibi olmak isteyenler öğreti görevini tamamlayarak ilk evlerine ücretsiz olarak sahip olabilecekler. Tanıtım görevi tamamlandıktan sonra oyuncular ev satın almaya devam edebilecek ve farklı büyüklükteki evleri hesaplarındaki tüm karakterler arasında paylaşabilecekler.

Arkadaşınızın Evi Değil

Homestead’de bir ev sahibi olmak yalnızca ilk adım – evinizi dekore etmeden kendinizi gerçekten yuvanızda hissedemezsiniz. Oyuncular oyun içindeki Housing Editor’ü kullanarak 2000’den fazla eşya satın alıp yerleştirerek evlerini benzersiz hale getirebilecekler. Mobilyalar ve diğer dekor eşyaları oyun içi satıcılar ve Crown Store yoluyla satın alınabilecek, ama oyuncular kendi mobilyalarını da zanaat yeteneklerini kullanarak hazırlayabilecekler. Mevcut dekorlar arasında masalar, sandalyeler, sandıklar, yataklar, parmaklıklar, tezgahlar ve dekoratif eşya olarak da kitaplar, yiyecekler, variller, tablolar, aydınlatmalar, bitkiler, ağaçlar ve fazlası bulunuyor. Daha işlevsel bir şeyler mi arıyorsunuz? Oyuncular dövüş antrenmanı mankenleri, zanaat masaları ve asistanlar da yerleştirebilecekler.

Videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz;

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