HP Omen X’i test ettik!

Özetle

Sonuç adımına geldiğimizde, OMEN X’in tüm detaylarıyla özel bir masaüstü platformu olduğunu söylememiz elbette mümkün. Tasarımından teknik altyapısına ve bunu sunuş şekline kadar pek çok adımda başarılı bir masaüstü bilgisayara imza atan HP’yi de ayrıca kutlamak gerekiyor. Tabii ki her güzel şey gibi, OMEN X’in de yüksek bir bedeli var. HP OMEN X’i şu an piyasada 18 bin – 19 bin civarı bir fiyatla bulabiliyorsunuz. Evet, fiyatı yüksek. Ancak içeriğinde yer alan malzemeleri ayrı ayrı fiyatlandırdığınızda da benzer bir rakamı görüyor, hatta günümüzde yükselen kurla beraber belki daha yüksek bir sonuca erişebiliyorsunuz. Elbette OMEN X’in herkese hitap etmediği bir gerçek. Ancak fiyatını da hak ediyor.

Kimler Almalı

OMEN X, gerek teknik altyapısı, gerek tasarımı, gerekse de bunları sunum şekliyle beraber üst düzey bir oyun sistemine sahip olmak isteyen oyun severlere hitap ediyor.

Yeni masaüstü bilgisayar canavarı HP OMEN X tüm detaylarıyla test masamızda.

Oyuncular şu dönem altın çağını yaşıyor desek yeridir. Zira gerek dizüstü bilgisayar gerek masaüstü bilgisayarlarda yükselen donanımlar heyecan verici bir oyun deneyimi sağlarken, öte yandan sanal gerçekliğin hayatımıza girmesiyle beraber, oyuncular artık oyun dünyasının kapılarından geçerek, sanal dünyada kendilerini bulabiliyorlar.

HP, kısa bir süre önce üst seviye oyun deneyimi yaşamak isteyenlere özel OMEN ailesini tanıtmıştı. Bu aile içinde bizim masamızı süsleyen ve bugünkü inceleme konumuz olan OMEN X’in yanı sıra, OMEN 17 dizüstü bilgisayar, OMEN X kavisli monitör ve SteelSeries’in OMEN için geliştirdiği aksesuarlar da yer alıyor. Her biri etkileyici ürünler olmasına karşın, devasa görüntüsüyle bunlar arasında en dikkat çekici ürünse, kuşkusuz masamızdaki OMEN X oluyor.

OMEN X, özelleştirilmiş tasarımı bir yana, içeriğinde getirdiği üst düzey donanım öğeleriyle de üst seviye bir oyun deneyimi yaşamak isteyen ve bunun ötesinde, özel bir PC sahibi olmak isteyen kullanıcıların odağına girecek bir bilgisayar. HP’nin bu PC için tasarladığı özel termal yönetimine sahip özel kasası bunu net olarak ortaya koyuyor. Peki, detaylarında bizlere neler sunuyor? Söze önce OMEN X’in tasarımıyla başlayalım.

Tasarım

Oyuncuların, özel tasarıma sahip kasalara olan ilgisi bir hayli büyük. OMEN X de bu ilgiyi karşılayabilecek ölçüde muazzam bir tasarıma sahip. Küp tasarımını odağına alan HP, bu küpü 45 derecelik açıyla sunarak, hem görünümüyle estetik hem erişilebilirliğiyle esnek bir PC’ye imza atmış OMEN X’te.

Kübik tasarımı 3 farklı odaya ayırarak, içeriğinde yer alan donanımları birbirinden ayıran HP, bu sayede bu donanımlara kolay erişim imkanı sağlayabilmiş. Öte yandan böylesi bir tasarım tercihiyle, sistemi serin tutmayı da başarabilmiş.

OMEN X’e önden baktığımızda dört adet elmas biçiminde bölme görüyoruz. Özel ışıklandırma sistemiyle de renklenen bu odacıklar, kapıyı araladığımızda içeriğinde 3 farklı odaya misafir ediyor bizleri. Bunlardan üst ve solundaki bölüm, OMEN X’in kalbinin attığı teknik odaya açılırken, alttaki bölüm güç kaynağına, sağdaki bölüm ise depolama cihazlarına ayrılmış durumda. Bu üç oda da birbirinden tamamen ayrıştırılmış, yalnızca gizli kablolama yöntemiyle birbiriyle iletişim kurabiliyor.

OMEN X’in arkasında yer alan butona bastığınızda, tıpkı otomobilin kaputunu açıyor gibi OMEN X’in de kapağını açabiliyorsunuz. Kapak altında, detaylarından az sonra bahsedeceğimiz teknik kadroya erişebilmeniz mümkün. Bir diğer odada bulunan diskler içinse, kasa dışından kolaylıkla çekip çıkartabileceğiniz bir kızak sistemini gözeten HP, böylece PC’yle ilgili herhangi bir donanım değişikliği yapacağınız zaman, vida ve tornavidayla sizi uğraştırmıyor. Gayet akıllıca ve etkili bir yöntem doğrusu.

Güzel bir kablolama yönetimi sağlayan kasa, içini araladığınızda güzel göründüğü gibi, etkili bir soğutma sistemi için de ideal. Ayrıca OMEN X’in dışarıdan görüntüsü de fazlasıyla etkileyici. Ön yüzde ışıklandırma LED’leri kullanan OMEN X, buradaki LED’leri dilediğiniz gibi özelleştirebilmenize de olanak tanıyor. Bu ışıkları OMEN Control adında bir yazılım üzerinden istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. İster tüm alanı aynı renkle renklendirebilir, ister bölme bölme farklı renklerle süsleyebilirsiniz. Ayrıca OMEN Control’da özel profiller de yer alıyor. Statik renk, renk ve ses şovu gibi özel ışık profillerinin olduğu kadar, ayrıca burada bir sistem monitörü de yer alıyor. Sistem monitöründe her bir bölümde CPU ve GPU’ya ilişkin bilgileri değerleriyle görmeniz mümkün. Ayrıca anlık olarak değişen renklerle, sistem durumunu OMEN X’in ön paneli üzerinden de takip edebiliyorsunuz böylece.

Etkileyici termal yapı

OMEN X, tüm donanım parçalarına kolay erişim sağlıyor demiştik. Ayrıca her ne kadar kasa dışı özelleştirmeye uygun olsa da, iç yüzde de özelleştirme şansına sahipsiniz. OMEN X’te sıvı soğutma sistemi kullanılıyor. Halihazırda 1 adet soğutma radyatörü bulunduran OMEN X, yan tarafta iki boş hazne daha sunuyor. Dilerseniz 2 adet daha 120 mm’lik soğutma radyatörü ekleyerek, soğutma sistemini 3 adede kadar çıkartabilirsiniz. Bu da az sonra OMEN X’in teknik detaylarında bahsedeceğimiz önemli bir seçenek için imkan tanıyor bizlere.

Kasa içi ayrışık yerleşim ve sıcak havanın üst taraftan kolayca atılabileceği bir havalandırma sistemini gözeten HP, bu sayede sistemin yoğun yük altında çalıştığında dahi serin kalmasını sağlıyor. Performans adımında bahsedeceğimiz oyun testlerini yaparken, sistemin fazlasıyla serin çalıştığını o adıma geçmeden önce şimdiden söyleyebiliriz. Sistemde yer alan soğutma sisteminin iyi olması, yükselen fan seslerinden de kurtulmanızı sağlıyor doğal olarak. Yani OMEN X için rahatlıkla serin ve sessiz bir masaüstü PC diyebiliriz.

Üst düzey donanım bileşenleri

OMEN X, özel kasasıyla olduğu kadar üst düzey donanım bileşenleriyle de bir o kadar konuşulması gereken bir masaüstü bilgisayar. Bunu, kapağını araladığında görüyorsunuz. Farklı teknik kadroya sahip seçenekleriyle raflarda yer alan OMEN X, elimizdeki versiyonunda 2 adet NVIDIA GeForce GTX 1080 ekran kartı bulunduruyor. Founders Edition olarak tercih edilen bu ekran kartlarına, AMD tarafından da bir alternatif sunulmuş elbette. Şu anda Türkiye’de satışa sunulan konfigürasyonda mümkün olmasa da, OMEN X’i dilerseniz 2 adet AMD Radeon R9 Fury X ekran kartı ile de tercih edebiliyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz radyatör alanları da bunun için bulunuyor. Böylece Fury X’lerin soğutma radyatörleri, bu boş haznelere yerleştirilebiliyor.

OMEN X’in kalbinde, Intel Core i7-6700K işlemci yer alıyor. 4 GHz frekansında çalışan işlemci, overclock yeteneklerine sahip kullanıcılar için daha yüksek hızlara erişebiliyor. İşlemcinin hemen üzerinde ise, yine OMEN logolu bir sıvı soğutma pompası görüyoruz.

Intel Core i7-6700K’da 64 GB’a kadar DDR4 RAM desteği mevcut. 1866 ila 2133 MHz frekanslarında çalışan RAM’lere yer verebileceğiniz PC, elimizde 32 GB kapasitesinde 2133 MHz frekansında çalışan DDR4 RAM’lerle bulunuyor.

Toplamda 1300W’lık bir güç kaynağından beslenen OMEN X’in depolama alanlarına baktığımızda, 2 adet 3 TB kapasiteli ve 7200 RPM değerine sahip Seagate sabit disk görüyoruz. Elbette SSD de bilgisayarda unutulmamış. Samsung’un 512 GB’lık M.2 SSD’si de anakart üzerinde kendine yer buluyor.

Bu arada sabit diskler, biraz önce bahsettiğimiz gibi, kasanın dışından erişebileceğiniz kızaklar içinde yer alıyor. Kapaklarını açıp kızakları dışarı çekerek disklere erişebiliyorsunuz. Burada 4 slot yer alıyor. Eğer 2 adet ek disk takacaksanız, ihtiyaç duyacağınız araç gereçler ise, OMEN X’te gizli bir alana konumlandırılmış. Kasanın ön yüzündeki OMEN logolu bölümün kapağını kaldırdığınızda bu araçlara erişebiliyorsunuz. Açıkçası HP bunu öyle güzel saklamış ki, resmi internet sitesinde yazmasalar bulamazdık.

OMEN X, teknik kadrosuyla olduğu kadar bağlantılar yönüyle de zengin. Arka yüzde 6 adet USB 3.0 port bulunduran OMEN X, burada ayrıca Ethernet ve ses portunu da bizlere sunuyor. Diğer bağlantılar daha rahat erişim için OMEN X’in yan yüzeyine konumlandırılmış. Burada da sırasıyla kulaklık, mikrofon, 2 adet USB 3.0 daha, 2 adet USB Type-C portu ve kart okuyucu görüyoruz. Bu arada buradaki USB 3.0’lardan birinin, hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu da söyleyelim.

OMEN X’de fiziksel bağlantıların yanında kuşkusuz 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi kablosuz bağlantı desteği de yer alıyor.

Üst düzey performans

Evet, geldik performans adımına. HP OMEN X, oyunculara hitap eden bir masaüstü bilgisayar demiştik. Ancak onun oyun noktasında mütevazı olmadığını açık şekilde söyleyelim. Zira sözün tam karşılığı olarak bir canavar gibi davrandığını söyleyebiliriz ve bu iyi haber.

1080p çözünürlüğü bir kenara bırakın, 2K ve elbette 4K seçeneklerle oyun oynamak isteyenlere hitap eden OMEN X, test merkezimizde bir hayli terledi. Her 3 senaryoda da gerek sentetik benchmark yazılımlarında yorduğumuz, gerekse de popüler oyunlarda üst düzey grafik değerleriyle adeta coşturduğumuz OMEN X, güzel sonuçlara imza attı. Şimdi önce sizlerle Benchmark skorlarını paylaşalım, ardından da her zamanki gibi gerçek zamanlı aldığımız sonuçlara geçelim.

OMEN X’i sırasıyla Ashes of Singularity, Dirt Rally, Rise of the Tomb Raider ve elbette GTAV’te koşturduk. Aldığımız sonuçlar ise tahmin edebileceğiniz gibi harika. İlk olarak sözü Ashes of Singularity’den açalım.

Ashes of Singularity’de Extreme ayarlarda ve MSAA’in 4x olduğu senaryoda, Full HD çözünürlükte OMEN X’in aldığı sonuç 80 FPS olarak karşımıza çıkıyor. 2K senaryoda ise bu sonuç 74 FPS olarak belirlenirken, çözünürlüğü 4K’ya çektiğimizde de 60 FPS skorunu görüyoruz.

Dirt Rally’e geldiğimizde, yine 1080p’de ve 8x MSAA senaryosunda aldığımız sonuç 160 FPS dolaylarında olurken, 2560×1440 piksel çözünürlükte 127 FPS, 4K’da ise 87 FPS skorla karşılaştık.

Bir diğer test oyunumuz olan Rise of the Tomb Raider’da da benzer bir tablo görüyoruz. 1080p senaryoda ve elbette DirectX 12 üzerinden oynadığımız Rise of The Tomb Raider’da 157 FPS sonuç üreten OMEN X, 2K çözünürlükte 144 FPS, 3840×2160 piksel çözünürlükte de 89 FPS sonuç alıyor.

GTAV’te, ayarlar Very High seviyesinde, MSAA kapalı, FXAA açık durumda ve Long Shadows gibi ek grafik ayarları açık durumdayken 1080p çözünürlükte 150 FPS dolaylarında sonuç veren OMEN X, 2K çözünürlükte 130 FPS civarında ortalama sonuç verirken, 4K senaryoda 99 FPS gibi bir sonuç üretiyor. Bu arada bu senaryoda özellikle yoğun çimen detaylarının olduğu bölümlerde minimum 72 FPS aldığımızı da belirtelim.

Bu sonuçlara baktığımızda, OMEN X’in üst düzey oyuncuların beklentisini rahatlıkla karşılayabileceğini görüyoruz. Öte yandan kuşkusuz böylesi bir sisteme VR, yani sanal gerçeklik noktasında da büyük umutlar bağlayabilirsiniz. OMEN X’e HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüklerini bağlayabileceğinizi söyleyelim.

+ Benzersiz tasarım

+ Özelleştirilebilir tasarım

+ Serin ve sessiz çalışma temposu

+ Termal tasarım

+ Üst düzey performans

+ Ayrıştırılmış donanım birimleri

+ VR’a uygun

– Geniş yer kaplıyor

PUANLAMA: 94

