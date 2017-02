Humble Bundle’ın yeni konuğu Star Wars

7 Şubat tarihinde başlayan ve 14 gün boyunca sürecek Star Wars Humble Bundle kampanyası oyunculara sunuldu.

Kampanya içinde 1$ ödediğiniz taktirde Star Wars Knights of the Old Republic, Star Wars: X-Wing Alliance, Star Wars: X-Wing vs TIE Fighter – Balance of Power Campaigns ve Star Wars Galactic Battlegrounds Saga sahip olabiliyorsunuz.

Para miktarını 10.36$ çıkardığınız taktirde Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars Starfighter, Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords ve STAR WARS: Rebel Assault I + II’de ekstradan sizlerin oluyor.

Bunun yanında miktarı 14$ çektiğiniz zaman bu oyunların üstüne Star Wars The Force Unleashed: Ultimate Sith Edition, Star Wars: The Force Unleashed II, STAR WARS: Rogue Squadron 3D, Star Wars Shadows of the Empire, Star Wars Empire At War: Gold Pack oyunlarıda sizlerin oluyor.

Humble Bundle kampanyasına https://www.humblebundle.com/star-wars-3-bundle bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

