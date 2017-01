İşte Xbox Live Gold’un ücretsiz Ocak oyunları!

Xbox One sahiplerinin merakla beklediği Xbox Live Gold oyunlarını hatırlatalım dedik.

Bu ücretsiz oyunlar daha önceden duyurulmuştu fakat üstüne eklenen bazı oyunlar ücretsiz olmasa da daha düşük fiyata satılacak.

Xbox One üzerinden Deathtrap: World of Van Helsing ve Xbox 360’da da The Cave’i Geriye dönük uyumluluk aracılığıyla oynayabileceğiz. 16 Ocak tarihinden itibaren Killer Instinct Season 2 (Xbox One) ve Rayman Origins (Xbox 360) aynı şekilde edinilebilecek.

Bu ayın oyunlarına aşağıdan bakabilirsiniz;

Ocak 2017 Gold oyunlar serisi

Xbox One:

Deathtrap: World of Van Helsing (Ocak 1-31)

Killer Instinct Season 2 (Aralık 16 – Ocak 15)

Outlast (Aralık 16 – Ocak 15)

Xbox 360:

The Cave (Ocak 1-15)

Rayman Origins (Ocak 16-31)

