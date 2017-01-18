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Digital Dragon Games tarafından geliştirilen, Memoranda, “point-and-click” macera oyunu severlerin ilgisini yakından çekecek olan yeni fragmanını yayınladı.

25 Ocak tarihinde Steam’de satışa sunulacak oyun ilk önce PC platformuna gelecek. Bağımsız geliştiricilerin planları oyunu, daha sonraki zaman diliminde konsollara getirmek.

Yapımcıların yayınladığı videoda oyunun nasıl geliştirildiği, ses sanatçılarının nasıl seslendirme yaptıkları ve oyunun ne gibi yerlerden ilham aldığına değinilmiş.

Yayınlanan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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