Korku oyunu Dollhouse, PS4 ve PC için geliyor!

Dağıtımcılığını SOEDESCO üstlenen ve Creazn Studio tarafından geliştirilen, karanlık atmosferi ve hikaye anlatısıyla dikkat çeken Dollhouse yılın ilerleyen günlerinde PC ve PlayStation 4 için kutulu olarak çıkışını gerçekleştirecek.

1950’li yılların karanlık temasıyla anlatılan korku oyunu Dollhouse, özellikle aniden karşımıza çıkıp bizi korkutan ögelerden çok yaşatacağı gerilim hissi ile korku salacağını vurguluyor.

Dollhouse’un hikayesi, geçmişini çözmeye çalışan bir dedektif olan Marie’nin zihninde geçiyor. Oyuncu Marie’nin zihninde kademeli bir şekilde ilerleyerek büyük hikayeyi şekillendirecek. Seçeceğimiz yollar ile kendi deneyimimizi oluşturabileceğimiz de belirtiliyor.

Tek kişilik hikaye modunun yanında Dollhouse, çok oyunculu oyun modunada sahip olacak.

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