LEVEL 20.Yıl Özel Sayısı bayilerde!

LEVEL’ın 20.yıl Özel Sayısı 31 Ocak’ta İstanbul, 1 Şubat’ta ise tüm Türkiye’de bayilerde!
Dile kolay, 1997 yılının Şubat ayında yayın hayatına başlayan LEVEL, bu ay 20.yaşına giriyor.
Biz de bu kilometre taşını 20.Yıla özel içerikler ve hediyeler ile kutlamak istedik. Gelin bakalım LEVEL 20.yıl sayısında sizleri neler bekliyor.
LEVEL bu sayıda tam 148 sayfa!
Bu özel sayı için o kadar çok içerik hazırladık ki elimizdeki sayfa sayısını artırmadan hepsini sizlerle paylaşamayacağımızı fark ettik. Bu aya özel dosya konuları, geniş ilk bakışlar, incelemeler ve çok daha fazlası ile LEVEL tam 148 sayfa!
En sevdiğiniz oyunlar için promo kodları!
LEVEL’ın bu sayıya özel içerikleri sadece sayfa sayısı ile sınırlı değil elbette. World of Tanks, Warface, Point Blank, S.K.I.L.L, Çanak Okey, Titan Siege Online, Son Korsan ve Mynet’in en sevilen oyunları için toplam 220 TL değerindeki promo kodları da derginiz ile beraber sizleri bekliyor.
Poster sayısını ikiye katladık!
Baktık ki LEVEL’a gelen okur mektuplarının önemli bir bölümü poster sayısının artırılmasına yönelik, biz de dört adet poster hazırladık sizler için. Resident Evil 7, Tekken 7, Mass Effect: Andromeda ve Star Wars: Battlefront – Rogue One: Scarif posterleri de bu ay derginizle beraber.
İthaki yayınlarından “Kaplan! Kaplan!” ön okuması
“Uzayda ölüme terk edilen ve 170 gün boyunca havasız ortamda hayatta kalmayı başaran Gully Foyle, kendine geldikten sonra gemi enkazından kurtulur ve intikamını almak için yola koyulur. Tüm Dünya’yı değiştirecek bir sırrı da yanında taşımaktadır.”
Bu ay LEVEL zarfını açtığınızda sizi sadece 148 sayfalık bir dergi ve 4 dev poster beklemiyor. İthaki yayınlarının katkılarıyla hazırlanan, Afred Bester’ın kaleminden çıkan ve ağzınıza bir parmak bal çalacak Kaplan! Kaplan! ön okuması da derginiz ile ücretsiz.
LEVEL’ın 20 Yılı!
İlk sayıdan başlayarak LEVEL’ın güncel kadrosuna, oyuncuların değişen alışkanlıklarından bambaşka bir şeye dönüşen oyun donanımlarına, en fazla oynadığımız oyunlardan en fazla izlediğimiz dizilere kadar her türlü detayı bulabileceğiniz, LEVEL’ın keyifli yolculuğunu anlatan 24 sayfalık bir dosya konusu sizleri bekliyor.
LEVEL Dergi İçeriği
#241
İlk Bakış
Astroneer
Horizon: Zero Dawn
Persona 5
Dosya Konusu
LEVEL’ın 20 Yılı
Mass Effect: Andromeda
PSVR Oyunları
Nintendo Switch
2017’nin En Çok Beklenen Film ve Dizileri
İnceleme
Resident Evil 7: Biohazard
Gravity Rush 2
Yakuza 0
War Thunder
Tales of Berseria
Urban Empire
Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue
Warhammer 40.000: Sanctus Reach
Rise & Shine
Siegecraft Commander
Motorsport Manager
Orwell
The Curious Expedition
Tiger Knight: Empire War
Star Wars: Force Arena
Ayrıca
Astronot
Cosplay Republic
CS:GO
Çabla Sorulara Yanıt Arıyor
Donanım
Hearthstone: Heroes of Warcraft (HsTurkiye)
Kare (Köşe yazıları)
Kültür & Sanat
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Neo’nun İzinde
Online
Otaku chan!
Paralel Evren / Alt Evren
Role Playing Günlükleri
Sekiz (Yeni)
Sihirdar Vadisi (League of Legends)
Teknik Servis
ve fazlası bu ay LEVEL’da!
POSTER
Mass Effect: Andromeda
Resident Evil 7: Biohazard
Tekken 7
Star Wars: Battlefront – Rogue One: Scarif