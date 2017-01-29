LEVEL 20.Yıl Özel Sayısı bayilerde!

LEVEL’ın 20.yıl Özel Sayısı 31 Ocak’ta İstanbul, 1 Şubat’ta ise tüm Türkiye’de bayilerde!

Dile kolay, 1997 yılının Şubat ayında yayın hayatına başlayan LEVEL, bu ay 20.yaşına giriyor.

Biz de bu kilometre taşını 20.Yıla özel içerikler ve hediyeler ile kutlamak istedik. Gelin bakalım LEVEL 20.yıl sayısında sizleri neler bekliyor.

LEVEL bu sayıda tam 148 sayfa!

Bu özel sayı için o kadar çok içerik hazırladık ki elimizdeki sayfa sayısını artırmadan hepsini sizlerle paylaşamayacağımızı fark ettik. Bu aya özel dosya konuları, geniş ilk bakışlar, incelemeler ve çok daha fazlası ile LEVEL tam 148 sayfa!

En sevdiğiniz oyunlar için promo kodları!

LEVEL’ın bu sayıya özel içerikleri sadece sayfa sayısı ile sınırlı değil elbette. World of Tanks, Warface, Point Blank, S.K.I.L.L, Çanak Okey, Titan Siege Online, Son Korsan ve Mynet’in en sevilen oyunları için toplam 220 TL değerindeki promo kodları da derginiz ile beraber sizleri bekliyor.

Poster sayısını ikiye katladık!

Baktık ki LEVEL’a gelen okur mektuplarının önemli bir bölümü poster sayısının artırılmasına yönelik, biz de dört adet poster hazırladık sizler için. Resident Evil 7, Tekken 7, Mass Effect: Andromeda ve Star Wars: Battlefront – Rogue One: Scarif posterleri de bu ay derginizle beraber.

İthaki yayınlarından “Kaplan! Kaplan!” ön okuması

“Uzayda ölüme terk edilen ve 170 gün boyunca havasız ortamda hayatta kalmayı başaran Gully Foyle, kendine geldikten sonra gemi enkazından kurtulur ve intikamını almak için yola koyulur. Tüm Dünya’yı değiştirecek bir sırrı da yanında taşımaktadır.”

Bu ay LEVEL zarfını açtığınızda sizi sadece 148 sayfalık bir dergi ve 4 dev poster beklemiyor. İthaki yayınlarının katkılarıyla hazırlanan, Afred Bester’ın kaleminden çıkan ve ağzınıza bir parmak bal çalacak Kaplan! Kaplan! ön okuması da derginiz ile ücretsiz.

LEVEL’ın 20 Yılı!

İlk sayıdan başlayarak LEVEL’ın güncel kadrosuna, oyuncuların değişen alışkanlıklarından bambaşka bir şeye dönüşen oyun donanımlarına, en fazla oynadığımız oyunlardan en fazla izlediğimiz dizilere kadar her türlü detayı bulabileceğiniz, LEVEL’ın keyifli yolculuğunu anlatan 24 sayfalık bir dosya konusu sizleri bekliyor.

LEVEL Dergi İçeriği

#241

İlk Bakış

Astroneer

Horizon: Zero Dawn

Persona 5

Dosya Konusu

LEVEL’ın 20 Yılı

Mass Effect: Andromeda

PSVR Oyunları

Nintendo Switch

2017’nin En Çok Beklenen Film ve Dizileri

İnceleme

Resident Evil 7: Biohazard

Gravity Rush 2

Yakuza 0

War Thunder

Tales of Berseria

Urban Empire

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Warhammer 40.000: Sanctus Reach

Rise & Shine

Siegecraft Commander

Motorsport Manager

Orwell

The Curious Expedition

Tiger Knight: Empire War

Star Wars: Force Arena

Ayrıca

Astronot

Cosplay Republic

CS:GO

Çabla Sorulara Yanıt Arıyor

Donanım

Hearthstone: Heroes of Warcraft (HsTurkiye)

Kare (Köşe yazıları)

Kültür & Sanat

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Neo’nun İzinde

Online

Otaku chan!

Paralel Evren / Alt Evren

Role Playing Günlükleri

Sekiz (Yeni)

Sihirdar Vadisi (League of Legends)

Teknik Servis

ve fazlası bu ay LEVEL’da!

POSTER

Mass Effect: Andromeda

Resident Evil 7: Biohazard

Tekken 7

Star Wars: Battlefront – Rogue One: Scarif

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